Андрій Шевченко та його сім'я робить усе можливе, щоб допомогти Україні боротися з агресором на інформаційному фронті.

Колишній головний тренер збірної України використовує свою популярність, аби привернути якомога більше уваги до загарбницької війни Росії на території нашої держави.

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Навіть сини Андрія Шевченка долучилися до боротьби. Один із них взяв участь у мітингу біля офісу компанії "Shell", яка імпортує нафту з Росії. "Пишаюся своїм сином та його однокласниками, які протестували біля управління "Shell" вчора", – написав Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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