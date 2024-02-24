Кристиан Шевченко, сын президента УАФ Андрея Шевченко, забил один из самых красивых голов молодежной команды Уотфорда в прошлом месяце.

Гол Кристиана Шевченко в ворота Миллвола U-17 претендует на звание самого красивого в январе, сообщает Instagram-страница академии Уотфорда.

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Кристиан получил передачу с правого фланга перед штрафной площадкой соперника, проскочил мимо двух защитников и пробил в ближний верхний угол из пределов штрафной. В общем, у Шевченко-младшего есть еще 7 оппонентов в борьбе за символическую награду.

Напомним, Кристиан Шевченко начинал свою карьеру в Челси. Впоследствии СМИ писали якобы о подписании профессионального контракта с Тоттенхэмом. Летом 2023 года он стал игроком Уотфорда и сейчас выступает за команду U-18. Недавно Шевченко-младший получил вызов в резервный состав сборной Украины U-19.

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