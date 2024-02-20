19 февраля Министерство молодежи и спорта на своем сайте опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год.

Сын Шевченко подал документы на получение украинского гражданства – еще один шаг навстречу сборной Украины, – СМИ

В резервный состав команды U-19 попал форвард Уотфорда Кристиан Шевченко. К слову, тренером команды прогнозируемо стал Дмитрий Михайленко (официального назначения наставника еще не было). Интересно, что 17-летний парень, кроме Украины, мог претендовать на попадание в сборные США и Англии.

Традиционно не обошлось без курьезов – в приказе Минспорта указано, что Кристиан родился 13 января 2006 года, хотя на самом деле он появился на свет 10 ноября 2006 года.

Напомним, Кристиан Шевченко начинал свою карьеру в Челси. Впоследствии СМИ писали якобы о подписании профессионального контракта с Тоттенхэмом. Летом 2023 года он стал игроком Уотфорда и сейчас выступает за команду U-18.

К слову, юношеская сборная Украины пробилась во 2-й квалификационный раунд Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки "сине-желтые" попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Поединки состоятся с 20 по 26 марта в Северной Македонии.

Зозуля потрібен агентському бізнесу – у нього є те, чого немає в інших