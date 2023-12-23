В пятницу, 22 декабря, сын Андрея Шевченко, Кристиан, дебютировал за Уотфорд U-21.

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17-летний футболист вышел на поле на 75-й минуте в матче против Тринг Атлетик во втором раунде Hertfordshire Senior Cup. Команда Шевченко одержала уверенную победу со счетом 4:1.

"Завершаю этот год на хорошей ноте. Счастлив дебютировать в команде U-21", – написал Кристиан на своей странице в социальной сети Instagram, дополнив пост фотографиями с матча.

Напомним, Кристиан начинал в Челси. Впоследствии СМИ писали якобы о подписании профессионального контракта с Тоттенхэмом. Летом 2023 года он стал игроком Уотфорда.

К слову, взрослая команда "шершней" после 22-х туров идет в турнирной таблице Чемпионшипа десятой, набрав 31 очко.

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