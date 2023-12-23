У п'ятницю, 22 грудня, син Андрія Шевченка, Крістіан, дебютував за Уотфорд U-21.

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17-річний футболіст вийшов на поле на 75-й хвилині в матчі проти Трінг Атлетік у другому раунді Hertfordshire Senior Cup. Команда Шевченка здобула впевнену перемогу з рахунком 4:1.

"Завершую цей рік на хорошій ноті. Щасливий дебютувати у команді U-21", – написав Крістіан на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, доповнивши пост фотографіями з матчу.

Нагадаємо, Крістіан розпочинав у Челсі. Згодом ЗМІ писали буцімто про підписання професіонального контракту із Тоттенхемом. Влітку 2023 року він став гравцем Уотфорда.

До слова, доросла команда "шершнів" після 22-х турів йде у турнірній таблиці Чемпіоншипу десятою, набравши 31 очко.

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