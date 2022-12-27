Сын Роналду снова включён в академию Реала: он уже забил более 50 голов
27 декабря 23:35 - Читати українською
Криштиану Роналду-младший покинул молодёжную академию Манчестер Юнайтед.
После того как Криштиану Роналду расторгнул контракт с Манчестер Юнайтед, он забрал из академии английского клуба еще и своего старшего сына. Как информирует журналист La Razón Эду Корнаго, с недавних пор Криштиану Роналду-младший вернулся в академию мадридского Реала.
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Согласно источнику, 12-летний сын Роналду забил уже более 50 голов в 20 матчах за Реал (U-14).
Ранее Роналду-младший уже занимался в академии Реала.
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