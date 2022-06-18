Сын Роналду продолжает подражать своему отцу не только в хорошем смысле.

Сын Роналду с футболкой Манчестер Юнайтед / фото из открытых источников

В одном из матчей за детскую команду Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду-младший взялся пробивать штрафной удар, став в фирменную стойку своего суперзвездного отца.

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Результат получился таким, как большая часть стандартов в исполнении Криштиану-старшего– мяч пролетел намного выше ворот соперника.

Добавим, что Роналду-младший во многом подражает своему папе, в частности, взял номер 7, а также празднует голы с фирменным "Сиу".

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