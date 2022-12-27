Син Роналду знову включений до академії Реала: він вже забив більше 50 голів
27 грудня 23:35 - Читать на русском
Кріштіану Роналду-молодший залишив молодіжну академію Манчестер Юнайтед.
Після того як Кріштіану Роналду розірвав контракт із Манчестер Юнайтед, він забрав з академії англійського клубу ще й свого старшого сина. Як інформує журналіст La Razón Еду Корнаго, віднедавна Кріштіану Роналду-молодший повернувся до академії мадридського Реала.
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Згідно з джерелом, 12-річний син Роналду забив уже понад 50 голів у 20 матчах за Реал (U-14).
Раніше Роналду-молодший уже займався в академії Реала.
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