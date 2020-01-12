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Сын Месси забил гол от штанги после идеального разрезного паса – видео выстрела юного аргентинца

12 января 14:13 873 Читати українською
Сын Месси забил гол от штанги после идеального разрезного паса – видео выстрела юного аргентинца
Лионель и Тьяго Месси / Фото из открытых источников

Тьяго Месси, сын форварда Барселоны Лионеля Месси, уже почувствовал свой бомбардирский талант.

Старший сын капитана Барселоны Лионеля Месси Тьяго забил дебютный гол за одну из детских команд каталонского клуба. Выйдя один на один с голкипером, Месси-младший поразил ворота соперника правой ногой. Как и отец, он играл под 10-м номером. Видео гола буквально "подорвало" соцсети.

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Семилетний Тьяго тренируется в Барса Эскола – академии для детей от 6 до 12 лет – в группе до 8 лет. Тренировки проходят два раза в неделю, а по воскресеньям дети играют матч с другой командой. Интересно, что ранее Лионель признался, что не покупает мячи своему сыну, поскольку тот не слишком интересуется футболом.

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Видеоновости Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Тьяго Месси
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