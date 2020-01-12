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Син Мессі забив гол від стійки після ідеального розрізного пасу – відео пострілу юного аргентинця

14:11 468 Читать на русском
Син Мессі забив гол від стійки після ідеального розрізного пасу – відео пострілу юного аргентинця
Ліонель та Тьяго Мессі / Фото з відкритих джерел

Тьяго Мессі, син форварда Барселони Ліонеля Мессі, вже відчув свій бомбардирський талант.

Старший син капітана Барселони Ліонеля Мессі Тьяго забив дебютний гол за одну з дитячих команд каталонського клубу. Вийшовши віч-на-віч з голкіпером, Мессі-молодший вразив ворота суперника правою ногою. Як і батько, він грав під 10-м номером. Відео гола буквально "підірвало" соцмережі.

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Семирічний Тьяго тренується в Барса Ескол – академії для дітей від 6 до 12 років – в групі до 8 років. Тренування проходять два рази на тиждень, а щонеділі діти грають матч з іншою командою. Цікаво, що раніше Ліонель зізнався, що не купує м’ячі своєму сину, оскільки той не надто цікавиться футболом.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Відеоновини Тьяго Мессі
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