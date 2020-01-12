Хави должен принять решение о возвращении в Барселону сегодня

Испанский гранд вот-вот может получить нового тренера.

Каталонская Барселона торопит наставника катарского Аль-Садда Хави Эрнандеса с принятием решения о назначении на пост главного тренера испанского клуба. Экс-футболист "сине-гранатовых" должен дать окончательный ответ сегодня, сообщает издание Mundo Deportivo.

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Агенты Хави прямо сейчас занимаются редактированием контракта 39-летнего специалиста с ''блаугранас''. Ранее Хави встретился с директором Барсы Оскаром Грау и техническим секретарем Эриком Абидалем. Если Хави примет предложение Барселоны сейчас, то каталонский клуб уже в понедельник уволит Эрнесто Вальверде. В противном случае 55-летний специалист продолжит свою работу в команде до лета, а потом его заменит Хави.

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