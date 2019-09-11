Сын Месси отпраздновал гол в стиле отца – милость дня

Яблоко от яблони недалеко падает – эта поговорка именно о семействе лидера Барселоны.

Матео Месси является средним сыном аргентинского форварда. В свой 4-й день рождения он решил сделать подарок своему звездному отцу.

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На тренировочном мини-поле малыш забил гол и решил повторить движения, которые исполняет Месси-старший во время празднования взятия ворот. Видео в сеть опубликовала жена 32-летнего аргентинца – Антонелла.

Напомним, в текущем сезоне Лионель продолжает восстанавливаться от травмы и пока не появлялся на поле.

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