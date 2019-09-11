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Син Мессі відсвяткував гол у стилі батька – милість дня

20:35 172 Читать на русском
Син Мессі відсвяткував гол у стилі батька – милість дня
Ліонель Мессі з сином Матео / Фото GiveMeSport

Яблуко від яблуні недалеко падає – ця приказка саме про сімейство лідера Барселони.

Матео Мессі є середнім сином аргентинського форварда. У свій 4-й день народження він вирішив зробити подарунок своєму зірковому батькові.

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На тренувальному міні-полі малюк забив гол і вирішив повторити рухи, які виконує Мессі-старший під час святкування взяття воріт. Відео в мережу опублікувала дружина 32-річного аргентинця – Антонелла.

Нагадаємо, в поточному сезоні Ліонель продовжує відновлюватись від травми і поки не з'являвся на полі.

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