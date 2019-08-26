Сын Месси сконфузился, радуясь промаху игрока Барселоны – Суареса это "возмутило"

Суарес и Месси с детьми наблюдали за погромом Бетиса / Фото Reuters

В семье звездного форварда Барселоны завелись "двойные агенты".

Форварды Барсы Лионель Месси и Луис Суарес продолжают восстанавливаться от травм, поэтому наблюдали за поединком 2-го тура Ла Лиги против Бетиса (5:2) с трибун Камп Ноу.

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Компанию звездам составили их сыновья. Во время одной из опасных атак "блаугранас" сын Месси Матео победно поднял руки после промаха одноклубника отца.

Этот жест заметил Суарес, который не упустил возможности подколоть Матео, после чего все дружно рассмеялись.

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