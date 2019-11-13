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Сын Мальдини подписал новый контракт с Миланом

10:00 103 Читати українською
Сын Мальдини подписал новый контракт с Миланом
Даниэль Мальдини / фото: ФК Милан

Нападающий Милана Даниэль Мальдини продолжает семейную династию в составе "россонери".

Нападающий Милана Даниэль Мальдини подписал новый контракт с клубом до 2024 года, сообщает официальный сайт "россонери".

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18-летний форвард – младший сын легендарного капитана и защитника Милана Паоло Мальдини. Даниэль выступает за Примаверу "россонери", а летом дебютировал за первую команду Милана в матче Международного кубка чемпионов против Баварии.

Добавим, что Милан крайне неудачно начал текущий сезон – подопечные Стефано Пиоли занимают 14 место в чемпионате Италии.

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Теги
Италия Даниэль Мальдини Даниэль Мальдини Милан Милан
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