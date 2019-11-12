Шевченко определился относительно работы в Милане, – скаут

Известный украинский скаут Алекс Великих в интервью "Футбол 24" заявил, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко готов к работе с итальянским Миланом.

"Андрей Шевченко уже готов к новому вызову в жизни и именно так следует рассматривать возможность работы в топ-чемпионате для молодого тренера. Я считаю, что вызов он примет юридически после чемпионата Европы, но фактически его уже в голове принял в октябре – после встречи в Милане с руководством клуба.

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Считаю, что встреча с боссами клуба имела характер дружного итальянского ужина. Именно за такими встречами любят решать дела итальянские руководители футбола, где давно знакомы футбольные люди – Мальдини, Тассотти, Шевченко, Малдера – в кругу других могли пообщаться без давления и лишнего внимания. Но мы понимаем, что Андрей Николаевич имеет контракт с УАФ, поэтому никто официально не может вести переговоры. Ту встречу можно назвать "зондирование с желанием".

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У Шевченко есть имя, готов тренерский штаб, харизма и авторитет звезды. Считаю, это именно тот момент, когда Милану больше нужен Шева, чем Шеве – Милан. Но если этот контракт подпишут, то, несмотря на существенные проблемы в организации структуры клуба, я верю, что Шева будет иметь успех", – отметил Великих.

Напомним, что Андрей Шевченко работает со сборной Украины с лета 2016 года. Под его руководством национальная команда провалила отбор на ЧМ-2018, но выиграла группу дебютной Лиги наций и досрочно вышла на Евро-2020.

Полную версию интервью с Алексом Великих читайте на "Футбол 24": "Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний