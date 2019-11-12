Маліновський отримав безжальні вердикти італійських ЗМІ та фанатів – чому українець втратив грандіозний шанс і ризикує

Руслан Маліновський ще ніколи так не розчаровував своїм матчем за Аталанту. Принаймні італійські ЗМІ розгромили півзахисника збірної України за матч Серії А проти Сампдорії.

Маліновський – головний винуватець другого поспіль провалу "Богині", вважають журналісти на Апеннінах. Їхню думку поділяють і тіфозі клубу. Головна причина в червоній картці, хоча моментами український півзахисник яскраво спалахував – чого варті тільки ефектно виконаний штрафний, який потягнув голкіпер, і фінт Зідана в оточенні кількох захисників, після якого Руслан знайшов гострим пасом Мурієля. Екс-гравець Зорі та Генк в який уже раз не став героєм (як з асистами, так і з голами поки йде дуже туго, хоча на тому ж Марассі ніхто більше за нього не пробивав чи створив моментів для удару), але в неділю ще й підвів команду Гасперіні. "Надто наївний у моменті з другою жовтою карткою", – критикує Tuttosport і не тільки.

Маліновський отримав червону картку у матчі з Сампдорією – відео дій українця

Вболівальники на порталі CalcioAtalanta виписали йому найгіршу оцінку за час виступів у футболці Аталанти – 4,8. Будь-який гравець бергамасків, навіть єдиний чистий форвард Луїс Мурієль (5), що знову фактично розчинився на полі, отримав більше. Для порівняння Алехандро Гомес, який у звітній зустрічі поступився Руслану місцем плеймейкера, напрацював на 6,7 – найкращий бал разом з центральним захисником Джімсіті. Найкраща атака Серії А (єдина команда, що відзначилася 30 разів – це на 10 більше, ніж у Ювентуса з його Роналду) забуксувала, адже вдруге поспіль не забила в чемпіонаті Італії.

Після поразки від Кальярі Маліновський отримав розкішну пресу та оцінки як гравця матчу в команді – вболівальники також дивувалися, чому такий продуктивний півзахисник не виходить у стартовому складі. Після цього Аталанта зіграла найкращий матч Ліги чемпіонів без українця. Руслан вийшов проти Манчестер Сіті наприкінці зустрічі – фактично лише тому, що на воротах вимушено стояв захисник Кайл Вокер, а італійська команда отримала право на штрафний удар з вбивчої відстані. Маліновський втратив блискучий шанс прошити такого спонтанного кіпера.

Попри больові проблеми, які відчував у сідницях, Руслан вийшов у старті на Сампдорію. Той рідкісний випадок, коли Гасперіні довірив місце в основі, завершився фіаско. Річ у тім, що інший важливий конкурент вихованця Шахтаря (Ілічіч) отримав дискваліфікацію на гру проти генуезців і битву... проти Ювентуса. Маліновський мав усі шанси нарешті закріпитись в основі, але також заробив дискваліфікацію, про що сьогодні протрубили провідній італійські ЗМІ. Хавбек збірної України кричав арбітру, що снаряд був у нього в ногах, але недобра звичка наших футболістів вести м'яч до своїх воріт завершилася перехопленням і ударом по ногах.

За версією La Gazzetta dello Sport, якщо Руслан не покращить деякі аспекти своєї гри в найкоротші терміни, "Аталанта може серйозно обміркувати ставку на іншого півзахисника" за умови, що команда продовжить виступи в єврокубках взимку 2020-го. Йому закидають недостатню обережність в діях оборонного плану, що при всій атакувальній гостроті наражає на небезпеку центр поля. Тому наразі, на думку автора LGdS Франческо Фонтани, тактичне майбутнє Маліновського залишається під великим питанням. Його, здавалося, брали як №8, але Гасперіні намагається витиснути максимум на позиції десятки, називаючи українця заступником Гомеса. При цьому травма Сапати змусила наставника ставити обох у стартовий склад.

За тур перед домашнім матчем проти лідера Серії А від Руслана чекали голів чи асистів, а "нерадзуррі" були зобов'язані переривати смугу невдач. Замість цього перше вилучення, "проклята неділя" нашого гравця, а сама "Богиня" набрала лише 2 очки за останні 3 тури. Команда Гасперіні заїхала на своєрідний піт-стоп: 7 пунктів здобули, 14 – втратили за період, який минув після попередньої паузи на матчі збірних. Аталанта подарувала доступні місця (Юве та Інтер уже пристойно відірвалися) в зоні ЛЧ Кальярі та Лаціо, з якими набрала лише 1 бал. Tuttosport заспокоює. Минулого року восени було навіть гірше (3 очки за 7 турів, виліт з Ліги Європи, сухі домашні поразки від Сампи та Кальярі), але все завершилося бронзою.

Утім, є один паскудний момент. Італійські ЗМІ відзначають, що одна перемога за 7 турів прийшла в момент, коли команда втратила спочатку Сапату, а потім Ілічіча та Госенса. Двоє з них – гравці лінії атаки, де українського півзахисника бачить і головний тренер. Руслан не зміг замінити ні Дувана, ні Йосіпа. Після Ювентуса Ілічіч, як і Маліновський, відбуде дискваліфікацію. Сапата готує свій камбек після травми, а Гомес і Пашаліч набирають форму, через яку українець може розраховувати лише на вихід проти середняків чи аутсайдерів Кальчо або регулярні заміни.

Абсолютно найгірший (лише Мурієль наблизився до цього провалу) в Аталанти проти Сампдорії – такий вердикт практично унікальний для 18-го номера. Маліновський у середньому отримав від італійських ЗМІ жалюгідні 5 балів, а особливо нищівні оцінки виписали провідна газета La Gazzetta dello Sport (4,5) і популярне місцеве видання Eco di Bergamo (4). Нечасто так буває, що до півзахисника значно більші претензії, ніж до оборонців "Богині". Як виявилося, у Гасперіні насправді є лише один незамінний гравець. Коли Сапата був на полі, бергамаски набирали в середньому 2,28 очка за матч Серії А (6 голів забив сам, 3 рази асистував). Без колумбійського снайпера – майже вдвічі менше, якихось 1,2.

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За відсутності Дувана оголилися проблеми, зокрема, і в середній лінії, запевняє Eco di Bergamo, адже "віртуальний добробут на папері, який стосував і півзахисту, в реальності перетворився на голод в умовах надзвичайної ситуації. Маліновський, який відновився від проблем з лівою сідницею в останній момент, не лише отримав за 22 хвилини 2 "гірчичники", але й став найгіршим на полі". Видання переконане, що з Ілічічем на полі і без червоної українця, на рівному місці та ще й в центрі поля, взяти стадіон команди Раньєрі, яка перебуває в зоні вильоту, було цілком до снаги. Що ж, для Руслана перерва і матчі збірної України стає ковтком свіжого повітря – тут його позиції лідера команди ніхто під сумнів не ставить.

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