Син Мальдіні підписав новий контракт із Міланом

Україна — 08:25 7441
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Динамо спробує забрати Лєднєва взимку або влітку, – Циганик
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Україна – Естонія: розклад заходів напередодні товариського матчуЗбірна України — 06:00 2137
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Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч наживоЗбірна України — 12 лист 16990
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Маліновський отримав безжальні вердикти італійських ЗМІ та фанатів – чому українець втратив грандіозний шанс і ризикуєІталія — 12 лист 12697
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"Вони припинили платити – я припинив забивати": форвард легендарного клубу Швейцарії звинуватив Волинь у заборгованостіІнтерв’ю — 12 лист 10446