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Син Мальдіні підписав новий контракт із Міланом

09:58 515 Читать на русском
Син Мальдіні підписав новий контракт із Міланом
Даніель Мальдіні / фото: ФК Мілан

Нападник Мілана Даніель Мальдіні продовжує сімейну династію у складі "россонері".

Нападник Мілана Даніель Мальдіні підписав новий контракт з клубом до 2024 року, повідомляє офіційний сайт "россонері".

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18-річний форвард – молодший син легендарного капітана і захисника Мілана Паоло Мальдіні. Даніель виступає за Прімаверу "россонері", а влітку дебютував за першу команду Мілана в матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Баварії.

Додамо, що Мілан вкрай невдало розпочав поточний сезон – підопічні Стефано Піолі посідають 14 сходинку в чемпіонаті Італії.

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Даніель Мальдіні Даніель Мальдіні Мілан Мілан Італія
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