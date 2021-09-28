Сын Это'О сменил испанский чемпионат на португальский
13:34 - Читати українською
Этьен, сын легендарного нападающего Барселоны Самюэля Это'О, решил попробовать свои силы в португальском первенстве.
Этьен Это'О стал игроком Витории Гимараэш, сообщает пресс-служба клубу. Детали контракта пока неизвестны.
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19-летний сын легенды Барсы будет выступать за команду U-23. До переезда в Португалию юный форвард играл за молодежки Мальорки, Овьедо и Атлетико Балеарес.
Заметим, Это'О-младший также защищает цвета сборной Камеруна U-20. В его активе уже два матча, а дебют был голевым – дубль в ворота Мозамбика.
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