Этьен Это'О, сын экс-звезды Барселоны, пофеерил в первом для себя матче Кубка африканских наций.

В поединке 3-го тура КАН молодежная сборная Камеруна без проблем разобралась со сверстниками из Мозамбика. Главным героем встречи стал Этьен Это'о – сын Самюэля Это'о.

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Уже в дебюте матча потомок звездного футболиста поразил зрителей шедевральным выполнением штрафного. До перерыва в активе Это'О-младшего был дубль – он хладнокровно реализовал пенальти. Во втором тайме 18-летний форвард больше не забивал, но его команда уверенно победила со счетом 4:1.

Интересно, что для Этьена это был только первый матч за сборную U-20. На клубном уровне он выступает за молодежную команду испанского Овьедо.

К слову, Камерун U-20 лидирует после трех туров в группе Кубка африканских наций, победив также Мавританию и Уганду.

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