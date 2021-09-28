Етьєн, син легендарного нападника Барселони Самюеля Ето'о, вирішив спробувати свої сили у португальській першості.

Етьєн Ето'О став гравцем Віторії Гімараєш, інформує прес-служба клубу. Деталі контракту наразі невідомі.

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19-річний син легенди Барси виступатиме за команду U-23. До переїзду в Португалію юний форвард грав за молодіжки Мальорки, Ов'єдо й Атлетіко Балеарес.

Зауважимо, Ето'О-молодший також захищає кольори збірної Камеруну U-20. В його активі вже два матчі, а дебют був гольовим – дубль у ворота Мозамбіку.

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