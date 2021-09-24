Бывший форвард Барселоны Самюэль Это'О поразмышлял, кто будет "на троне" после Месси и Роналду.

"Холанд? Он очень хороший нападающий. Я не могу сказать иначе. Но, на мой взгляд, Мбаппе – уникальный игрок.

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Именно он поднимется на уровень Месси и Роналду", – цитирует Это'О Cadena Ser.

В прошлом сезоне Бундеслиги Эрлинг Холанд в футболке Боруссии Д провел 28 матчей, в которых отметился 27-ю голами. Для сравнения, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сыграл в 34-х поединках и также забил 27 мячей.

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