Сын Гусева стал лучшим защитником чемпионата Украины U-14

Алексей Гусев не запятнал репутацию своего известного отца.

В Умани завершился финальный турнир юношеского чемпионата Украины ДЮФЛ в возрастной категории U-14 для футболистов 2005 года рождения, информирует официальный сайт соревнований.

Детская команда Динамо одержала победу на международном турнире в Польше – на пути к триумфу был обыгран МЮ

В решающем поединке зрители смогли увидеть мини-Классическое. Напряженное противостояние Динамо и Шахтера закончилось победой юных "горняков" со счетом 1:0.

По завершении турнира состоялось награждение лучших команд и футболистов. Жюри выбирало номинантов из числа участников финального турнира. Обращает на себя внимание фигура лучшего защитника – это Алексей Олегович Гусев, сын знаменитого футболиста Динамо, который сейчас работает в тренерском штабе Юрия Мороза в команде U-21.