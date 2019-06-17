Детская команда Динамо одержала победу на международном турнире в Польше – на пути к триумфу был обыгран МЮ

Юные динамовцы уже привыкают к большим победам на международной арене.

Динамо U-11 добыло чемпионский титул на турнире Murapol Cup, который проходил в Кракове, информирует сайт столичного клуба.

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Сначала украинские мальчишки уверенно победили Манчестер Юнайтед со счетом 2:0 (оба мяча записал на свой счет Кирилл Рыбак). В полуфинале киевляне оказались сильнее польской Ягеллонии из города Белосток.

В решающем матче динамовцы встретились с румынским ЧФР Клуж, которому уступили на групповом этапе 0:1. "Бело-синие" смогли взять реванш, победив в напряженном матче благодаря серии пенальти.

Динамо U-10 выиграло турнир Alfa Cup Albena 2019

Нападающий Динамо U-11 Кирилл Рыбак получил "Золотую бутсу" детского турнира.