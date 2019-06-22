Син Гусєва став найкращим захисником чемпіонату України U-14

Олексій Гусєв не заплямував репутацію свого відомого батька.

В Умані завершився фінальний турнір юнацького чемпіонату України ДЮФЛ у віковій категорії U-14 для футболістів 2005 року народження, інформує офіційний сайт змагань.

Дитяча команда Динамо здобула перемогу на міжнародному турнірі в Польщі – на шляху до тріумфу був обіграний МЮ

У вирішальному поєдинку глядачі змогли побачити міні-Класичне. Напружене протистояння Динамо і Шахтаря закінчилося перемогою юних "гірників" з рахунком 1:0.

По завершенні турніру відбулося нагородження найкращих команд і футболістів. Жюрі вибирало номінантів з числа учасників фінального турніру. Звертає на себе увагу фігура найкращого захисника – це Олексій Олегович Гусєв, син знаменитого футболіста Динамо, який зараз працює в тренерському штабі Юрія Мороза в команді U-21.