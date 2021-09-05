Сын экс-звезды сборной Англии Дэвида Бекхэма – 19-летний Ромео – заключил первый для себя контракт на профессиональном уровне.

Англичанин стал игроком Форт Лодердейла, сообщает Goal.

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Первый клуб Бекхэма-младшего выступает в Третьем дивизионе. Кроме того, Лодердейл является фарм-клубом Интера Майами. Флоридцы выступают в МЛС, а Дэвид Бекхэм является акционером и президентом "цапель".

К слову, цвета Форт Лодердейла уже защищает защитник Харви Невилл – сын главного тренера Интера Майами Фила Невилла и племянника телеэксперта Гари Невилла.

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