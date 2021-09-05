Син екс-зірки збірної Англії Девіда Бекхема – 19-річний Ромео – уклав перший для себе контракт на професіональному рівні.

Англієць став гравцем Форт Лодердейла, повідомляє Goal.

Аргентинський форвард втік із Зеніта та перебрався в МЛС, викупивши свій контракт у росіян

Перший клуб Бекхема-молодшого виступає в Третьому дивізіоні. Крім того, Лодердейл є фарм-клубом Інтера Маямі. Флоридці виступають в МЛС, а Девід Бекхем є акціонером і президентом "чапель".

До слова, кольори Форт Лодердейла вже захищає оборонець Гарві Невілл – син головного тренера Інтера Маямі Філа Невілла та племінник телеексперта Гарі Невілла.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021