25-летний воспитанник Ривер Плейт присоединился к Остину, который базируется в одноименном городе штата Техас и занимает последнее место в Западной конференции МЛС. Дриусси подписал долгосрочный контракт, информирует официальный сайт американского клуба.

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Каких-либо деталей трансфера Остин не сообщил. Известно, что на днях Себастьян воспользовался правом выкупа своего контракта у российского Зенита, за который выступал последние 4 года. В питерском клубе аргентинский форвард, который может сыграть и на фланге атаки, трижды стал чемпионом России.

По неофициальной информации, желание покинуть Россию обошлось форварду в 6 млн евро. В 2017-м Зенит заплатил за него 15 млн.

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