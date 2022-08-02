"Когда у меня были проблемы с Райо Вальекано, и у сборной Украины была игра с хорватами (мы тогда проиграли на выезде 0:1), то перед игрой Шевченко меня набрал и сказал: "Рома, я хочу тебя вызвать, но ты не будешь в заявке".

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У меня как раз тогда был суд с Райо, я сказал, что перезвоню. После заседания я набрал и сказал: "А можно как-нибудь по-другому? Я хочу доказать, что могу играть. Я могу быть на замене, но хочу быть в команде, помогать на поле". Мы с ним договорились, что я приезжаю, и если хорошо тренируюсь и он видит, что я в хорошей форме, то я играю или попадаю в заявку. Я приехал и отработал.

В день игры у нас была прогулка по Загребу. После возвращения в гостиницу Шевченко меня позвал. Я сидел в холле и пил кофе. Он сказал: "Мы долго сидели со штабом и разговаривали. Ты не попадаешь в заявку". Кравец тогда вроде сыграл, я уже не помню. Я ответил. "Ну хорошо. Конечно, это ваше решение". Я всегда поддерживал решение тренеров и никогда не ссорился с ними. Они отвечают за результат.

Я подошел к администратору и сказал: Дайте мне мои две футболки, я подарю их ребятам". На что мне ответили: "Рома, на тебя не делалась футболка. Мы еще до сбора знали, что ты не попадешь в заявку". Поэтому мне было немного обидно, что как-то так получилось", – рассказал Зозуля в эфире программы Пряма червона.

В последний раз Роман играл за сборную Украины в товарищеском матче против Сербии (2:0) в ноябре 2016-го. Всего в активе 32-летнего нападающего в составе национальной команды 32 матча, 4 гола.

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