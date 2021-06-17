"Свяжитесь со мной": Ярмоленко на пресс-конференции затроллил выходки Роналду с Coca-Cola – видео разрывает сеть
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко имел хорошее настроение после победы над македонцами (2:1). Случай из пресс-конференции это подтверждает.
После общения с журналистами и получения награды "Лучший игрок матча" 31-летний капитан вспомнил эпизод, когда Криштиану Роналду убрал бутылки Coca-Cola со стола.
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Ярмоленко не поддержал такие действия португальца и сделал по-другому. Он поставил Coca-Cola и Heineken перед собой и забавно обратился к спонсорам Евро: "Свяжитесь со мной". На шутку отреагировали положительно, а видео эпизода в социальных сетях стало вирусным.
Заметим, что "флешмоб" Криштиану понравился Полю Погба, который убрал бутылку Heineken, и Мануэлю Локателли, которому не понравилось "соседство" с культовым газированным напитком.
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