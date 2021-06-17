Криштиану Роналду отодвигал бутылки Coca-Cola, а Полю Погба не понравилось "соседство" с пивом Heineken.

Погба повторил выходку Роналду на пресс-конференции – "пострадал" еще один спонсор УЕФА

На этот раз спонсоры УЕФА пострадали от Мануэля Локателли. Хавбек сборной Италии на пресс-конференции показательно отодвинул бутылки той же Coca-Cola. На передний план вышла простая вода, которую "рекламировал" и Роналду.

Добавим, что Локателли стал главным героем разгрома Швейцарии (3:0), оформив дубль и выход Италии в 1/8 финала Евро.

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