Погба повторил выходку Роналду на пресс-конференции – "пострадал" еще один спонсор УЕФА
Полузащитник сборной Франции Погба сделал антирекламу еще одному спонсору УЕФА на послематчевой пресс-конференции.
Перед началом мероприятия Погба решил убрать бутылку пива Heineken, которая стояла перед ним. Две бутылки Coca-Cola и бутылка с водой остались на своих местах.
Франция – Германия – 1:0 – видео гола и обзор матча
Такое поведение могло быть вызвана тем, что Поль по своему вероисповеданию мусульманин, а его религия запрещает употребление алкоголя. Интересно, что за день до этого подобное выкинул Криштиану Роналду, убрал две бутылки с Coca-Cola и посоветовал пить воду вместо газировки.
Напомним, сборная Франции при непосредственной помощи Погба минимально обыграла Германию (1:0) и занимает второе место в группе F – ранее португальцы разбили Венгрию и возглавили квартет.
Франция – Германия: прагматичные чемпионы мира стерли Бундестим, Погба – чистая магия, приговор Леву и парадокс xG