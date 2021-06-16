Перед началом мероприятия Погба решил убрать бутылку пива Heineken, которая стояла перед ним. Две бутылки Coca-Cola и бутылка с водой остались на своих местах.

Франция – Германия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Такое поведение могло быть вызвана тем, что Поль по своему вероисповеданию мусульманин, а его религия запрещает употребление алкоголя. Интересно, что за день до этого подобное выкинул Криштиану Роналду, убрал две бутылки с Coca-Cola и посоветовал пить воду вместо газировки.

Напомним, сборная Франции при непосредственной помощи Погба минимально обыграла Германию (1:0) и занимает второе место в группе F – ранее португальцы разбили Венгрию и возглавили квартет.

Франция – Германия: прагматичные чемпионы мира стерли Бундестим, Погба – чистая магия, приговор Леву и парадокс xG