"Чувство гордости переполняет меня. Рад за команду, наших болельщиков. Тяжелая игра, трудный соперник. Я очень рад. Поздравляю всех с победой. Теперь нужно несколько дней на восстановление и движемся дальше.

Украина – Северная Македония – 2:1 – видео голов

Нервозность во втором тайме после пропущенного мяча? Первый тайм выиграли 2:0, но знали, что после перерыва команда соперника будет бежать вперед, атаковать. Им терять нечего, мы это прекрасно знали. Очень тяжелая игра. На чемпионате Европы, думаю, легких матчей не бывает. Оставили очень много сил.

Считаю, Караваев – молодец. Сделал хороший пас, после которого оставалось только забить. Слава богу, что смог это сделать. Сейчас только положительные эмоции. Очень рад, что нам удалось взять три очка", – резюмировал Ярмоленко в эфире Футбол 1.

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