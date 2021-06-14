Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду смешно начал пресс-конференцию перед матчем против Венгрии.

Звездный нападающий убрал две бутылки Coca-Cola, которые стояли перед ним. Криш порекомендовал пить простую воду.

Роналду: Чувствую себя, будто впервые буду играть на Евро

Выходка чемпиона Европы может не понравиться УЕФА, информирует AS. Футбольный союз давно поддерживает связи с культовым брендом газированных напитков и не хочет, чтобы репутации партнеров наносили вред.

Добавим, что завтра (15 июня) Португалия начинает защиту титула матчем против Венгрии. Также в группу F попали Германия и Франция.

Португалия – действующий чемпион Европы, который идет за титулом с Роналду и в омоложенном составе (видео)