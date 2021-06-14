Роналду устроил антирекламу культовому спонсору УЕФА – звезду сборной Португалии могут наказать
14 июня 23:22 - Читати українською
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду смешно начал пресс-конференцию перед матчем против Венгрии.
Звездный нападающий убрал две бутылки Coca-Cola, которые стояли перед ним. Криш порекомендовал пить простую воду.
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Выходка чемпиона Европы может не понравиться УЕФА, информирует AS. Футбольный союз давно поддерживает связи с культовым брендом газированных напитков и не хочет, чтобы репутации партнеров наносили вред.
Добавим, что завтра (15 июня) Португалия начинает защиту титула матчем против Венгрии. Также в группу F попали Германия и Франция.
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