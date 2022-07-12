Сватали в Реал, а оказался в Саудовской Аравии – Оспина официально нашел новый клуб
Колумбийский голкипер Давид Оспина продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
Оспин стал игроком Аль-Насра. Соглашение с 33-летним голкипером рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба клуба.
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Колумбиец перебрался в Саудовскую Аравию на правах свободного агента, ведь его контракт с Наполи завершился. Ранее сообщалось, что в подписании Оспины был заинтересован Реал. Однако Андрей Лунин остался в Мадриде, сделав такой вариант неактуальным.
К слову, вратарь сборной Колумбии оказался в Европе в 2008 году. Выступал за Ниццу, Арсенал и Наполи. В прошлом сезоне Серии А отыграл 31 матч, пропустив 25 мячей.
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