Голкипер Реала Андрей Лунин решил остаться в мадридской команде на следующий сезон, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер главный редактор Relevo Альфредо Матилья.

"Чего он сидит в Реале?": Леоненко не понимает, почему Лунин не хочет покинуть Мадрид ради игровой практики

По информации журналиста, стороны договорились, что украинец не уйдет в аренду в другую команду. Как следствие, Реал не будет подписывать голкипера Наполи Давида Оспину, у которого завершается контракт с партенопейцами и который хотел бы снова поработать с Карло Анчелотти.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к 23-летнему украинцу со стороны Эспаньола, Эльче и Вест Хэма.

Запорожці за Дунаєм: сльози Ярмоли і час великих прощань, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?