Оспіна став гравцем Аль-Насра. Угода з 33-річним голкіпером розрахована на два сезони, повідомляє прес-служба клубу.

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Колумбієць перебрався у Саудівську Аравію на правах вільного агента, адже його контракт з Наполі завершився. Раніше повідомлялося, що у підписанні Оспіни був зацікавлений Реал. Однак Андрій Лунін залишився в Мадриді, зробивши такий варіант неактуальним.

До слова, воротар збірної Колумбії опинився в Європі у 2008 році. Виступав за Ніццу, Арсенал та Наполі. У минулому сезоні Серії А відіграв 31 матч, пропустивши 25 м'ячів.

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