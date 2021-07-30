Клуб отпустил 22-летнего камерунца на родину, чтобы отпраздновать свадьбу мамы, сообщил корреспондент каналов "Футбол" Максим Гиленко.

Определились трансляторы матчей Шахтера и Колоса в квалификациях еврокубков

Нгамба присоединился к Колосу в январе этого года и успел наиграть 7 матчей в прошлом сезоне. Стартовый тур текущего чемпионата хавбек пропустил, а теперь не выйдет и против Металлиста 1925. Руслану Костышину остается надеяться, что африканец не задержится на семейном празднике.

Добавим, что матч Колос – Металлист 1925 стартует сегодня в 21:00 по киевскому времени.

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