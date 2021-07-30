Путь донецкой и ковалевской команд в основную сетку соревнований в Лиге чемпионов и Лиге конференций соответствии сможет увидеть любой желающий.

Трансляторами матчей Колоса и Шахтера в квалификации еврокубков будет "Футбол 1/2/3", сообщил на своей странице в социальной сети Facebook шеф-продюсер вышеназванных каналов Иван Гресько.

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Напомним, в квалификации Лиги чемпионов Шахтер сыграет с бельгийским Генком, а Колос в Лиге конференций проведет свои матчи против карагандинского Шахтера.

К слову, еще один представитель от Украины – Заря – начнет свой путь в плей-офф квалификации Лиги Европы. Транслятор матчей луганчан пока неизвестен.

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