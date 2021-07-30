Весілля матусі змусило легіонера Колоса пропустити матч – сюрреалізм з Ковалівки
Півзахисник Колоса Альваро Нгамба отримав кілька днів відпочинку через оригінальну причину.
Клуб відпустив 22-річного камерунця на батьківщину, щоб відсвяткувати весілля матусі, повідомив кореспондент каналів "Футбол" Максим Гіленко.
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Нгамба приєднався до Колоса у січні цього року і встиг награти 7 матчів у попередньому сезоні. Стартовий тур поточного чемпіонату хавбек пропустив, а тепер не вийде і проти Металіста 1925. Руслану Костишину залишається сподіватись, що африканець не затримається на сімейному святі.
Додамо, що матч Колос – Металіст 1925 стартує сьогодні о 21:00 за київським часом.
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