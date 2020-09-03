Печерский райсуд столицы удовлетворил требования 6-х компаний о взыскании с финучреждения 350 млн долларов, сообщает LIGA.net.

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Связанные с братьями Суркисами фирмы требовали, чтобы Приватбанк выполнял условия депозитных договоров, заключенных между ними и кипрским филиалом банка перед национализацией в декабре 2016 года. Государство тогда конвертировало эти средства в капитал, поскольку бизнесмены были признаны связанными лицами с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Общие требования компаний – 250 млн с тела депозитов, а также 100 млн процентов, рассчитанных по ставке ориентировочно 13 % годовых. Оффшоры обратились в суд еще в 2017-м. Он до сих пор не принял решение по существу дела, однако постановил, что Приватбанк должен исполнять условия договоров. Удовлетворенный накануне иск предусматривает физическое списания средств со счетов финучреждения во исполнение договоров.

Для списания средств братьям Суркисам нужно получить решение суда о восстановлении исполнительного производства. Оно может быть принято уже 3 сентября. После этого исполнительная служба Министерства юстиции может предъявить требования к Нацбанку, если сочтет их правомерными. Пока глава министерства Денис Малюська назвал решение в пользу компаний Суркисов "абсурдным и выходящим за рамки здравого смысла".

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