Печерський райсуд столиці задовольнив вимоги 6-х компаній про стягнення з фінустанови 350 млн доларів, повідомляє LIGA.net.

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Пов'язані з братами Суркісами фірми вимагали, щоб Приватбанк виконував умови депозитних договорів, які були укладені між ними і кіпрською філією банку перед націоналізацією в грудні 2016 року. Держава тоді конвертувала ці кошти в капітал, оскільки бізнесмени були визнані пов'язаними особами з екс-власниками банку Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

Загальні вимоги компаній – 250 млн із тіла депозитів, а також 100 млн відсотків, розрахованих за ставкою орієнтовно 13 % річних. Офшори звернулися до суду ще в 2017-му. Він досі не ухвалив рішення по суті справи, однак постановив, що Приватбанк повинен виконувати умови договорів. Задоволений напередодні позов передбачає фізичне списання коштів із рахунків фінустанови на виконання договорів.

Для списання коштів братам Суркісам потрібно отримати рішення суду про поновлення виконавчого провадження. Воно може бути ухвалене вже 3 вересня. Після цього виконавча служба Мін'юсту може пред'явити вимоги до Нацбанку, якщо вважатиме їх правомірними. Наразі очільник міністерства Денис Малюська назвав рішення на користь компаній Суркісів "абсурдним і таким, що виходить за межі здорового глузду".

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