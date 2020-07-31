Кортеж братьев Суркисов грубо нарушал ПДД: бронированный "Майбах", номера прикрытия и охрана из Динамо

3 июня "Схемы" зафиксировали, как в самом центре Киева на улице Грушевского пробку по встречной полосе объезжал кортеж, которым пользуется народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Григорий Суркис, пишет Радио Свобода.

Суркис – футболистам Динамо о Луческу: Если с этим тренером не получится, тогда нужно будет менять всех вас

Maybach имеет ложные номерные знаки, а авто охраны зарегистрированно на ФК Динамо. Ранее, в конце мая, журналисты уже замечали, как эти машины ждали Игоря и Григория Суркисов на парковке бутика Sanahunt. А потом, сразу после посещения бутика, съемочная группа заметила, как кортеж депутата Суркиса и его брата направился в сторону дома. И вместо того, чтобы стоять в пробке в час пик, четыре машины пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу и двинулись против направления транспорта. Кортеж братьев Суркисов даже проехал пешеходной зоной.

Журналисты снова замечают на машине Maybach номерные знаки прикрытия, зарегистрированные на другое авто – SsangYong. И потом машины снова "прорвались" на встречную полосу. Впоследствии журналисты зафиксировали кортеж Суркисов, ехавший по встречной полосе там, где недавно ехал по тротуару. Maybach в очередной раз имел номерные знаки прикрытия – и снова пытался обойти пробку не по правилам.

Так, авто с Игорем Суркисом, чтобы срезать путь, проехало парковку торгового центра. Примечательно, что на выезде нужно было заплатить 5 гривен за машину. Но авто сопровождения, чтобы обойти шлагбаум, въехали на тротуар – и таким образом оставило закрытую парковку заведения.

Ультрас Динамо vs Луческу: Ульяна Супрун стала на сторону фанатов "бело-синих"

В другой раз, 20 июля, "Схемы" зафиксировали, как на улице, ведущей к Министерству внутренних дел, против движения транспорта стояло авто охраны народного депутата Григория Суркиса. Впоследствии с закрытой территории МВД выехал бронированный Maybach – такой же, как у Григория Суркиса. Но с другими номерными знаками – как выяснили журналисты, "ненастоящими", которые не зарегистрированы ни на один автомобиль.

Съемочная группа двинулась вслед за ним и заметила, как Maybach подъехал к Верховной Раде – где его уже ждало то же авто охраны депутата. При этом один из охранников быстро пересел. Далее кортеж двинулся по улице Грушевского и через несколько минут заехал на закрытую территорию стадиона Динамо, где у братьев Суркисов располагается офис. Впоследствии в кадр журналистов попали и сами братья Суркисы.

А потом, через час, съемочная группа заметила, как Maybach уже на других номерах прикрытия вместе с тем именно автомобилем охраны и другим кортежем покинул стадион Динамо – снова двигаясь против правил по встречной полосе. Также кортеж из четырех машин по дороге домой проехал на красный свет светофора.

"Я позвонил президенту Шахтера": о чем говорил Луческу на презентации в Динамо