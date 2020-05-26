Суркисы не смогут смотреть матчи Динамо на стадионе – курьезная причина

Игорь и Григорий Суркисы рискуют потерять возможность просматривать матчи Динамо вживую.

Нынешний и бывший президенты Динамо не входят в рамки возрастных ограничений, которые ввел Минздрав, информирует Telegram-канал ТаТоТаке.

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"Вы будете смеяться, но сегодняшним разрешением проводить матчи УПЛ Министерство здоровья... запретило братьям Суркисам смотреть их вживую. В 7 пункте постановления Минздрава, которое получило ТаТоТаке, сказано, что на территории стадиона могут находиться не более 200 человек от 18 до 60 лет. Напомним, что Игорю Суркису – 61, а его старшему брату – 70", – говорится в публикации.

Напомним, Динамо должно возобновить сезон 30 мая – гостевой поединок против Шахтера, который собираются играть в Киеве.

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