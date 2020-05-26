Суркіси не зможуть дивитися матчі Динамо на стадіоні – курйозна причина

Ігор та Григорій Суркіси ризикують втратити можливість переглядати матчі Динамо наживо.

Нинішній і колишній президенти Динамо не входять у рамки вікових обмежень, які ввело МОЗ, інформує Telegram-канал ТаТоТаке.

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"Ви будете сміятись, але сьогоднішнім дозволом проводити матчі УПЛ міністерство здоров'я... заборонило братам Суркісам дивитися їх наживо. В 7 пункті постанови МОЗ, яку отримало ТаТоТаке, сказано, що на території стадіону можуть перебувати не більше 200 осіб від 18 до 60 років. Нагадаємо, що Ігорю Суркісу – 61, а його старшому брату – 70", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, Динамо повинне відновити сезон 30 травня – гостьовий поєдинок проти Шахтаря, який збираються грати у Києві.

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