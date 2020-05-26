Григорий Суркис получил подарок почти на 25 миллионов

Бывший президент ФФУ и вице-президент УЕФА Григорий Суркис получил от своего отца Рахмиля Суркиса ценный подарок.

26 мая Григорий Суркис задекларировал подарок в неденежной форме от отца стоимостью 24 млн 684 тыс. 411 грн, который получил 20 мая. Кроме того, 22 мая Суркис приобрел 606 тыс. 820 наличных гривен, оплатил 142 тыс. грн за обслуживание арендованных помещений и 408 тыс. грн за аренду недвижимого имущества.

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Ранее, 1 мая, Суркис получил 1 млн 697 тыс. 557 грн процентов в АО "ТАСкомбанк". 4 мая он также приобрел 754 тыс. 858 наличных гривен, оплатил 301 тыс. 320 грн за охранные услуги, а 5 мая – 149 тыс. грн за обслуживание арендуемых помещений.

Напомним, Григорий Суркис был президентом киевского Динамо с 1993 по 1998 год, начиная с 2000-го, в течение 12 лет возглавлял Федерацию футбола Украины. С 2013 по 2019 занимал должность вице-президента УЕФА.

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