– Артур, не знаю, как вы, но я очень хорошо помню последнюю игру Динамо против Бешикташа. Шестого декабря 2016 года было достаточно сыро и морозно, особенно в камерной атмосфере фактически пустых трибун Олимпийского. Если бы не чай с небольшой дозой разрешенного допинга, можно было бы и посинеть, как говорится.

– Да-да, было довольно холодно. Замерз ли я тогда, даже и не помню. Скорее нет, чем да. И погода была тогда ужасная, и настроение перед игрой. Все шансы на выход из группы Лиги чемпионов мы потеряли в поединке против Бешикташа. Но, знаете ли, перед матчем с турками все мы хотели громко хлопнуть дверью.

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– Получилось так, что штукатурка из дверных косяков полетела.

– Что есть, то есть (смеется). Нам тогда очень повезло, что турки быстро остались в меньшинстве (Андреас Бек отхватил красную уже на 29-й минуте игры, – прим. автора). Хотя там в самом начале Артем Беседин забил, поэтому мы были уже впереди в игре, а потом Андрей Ярмоленко и ребята добавили еще.

Потом была еще одна красная для Бешикташа (Венсан Абубакар на 56 минуте, – прим. автора), и они "поплыли". Но, повторюсь, мы тогда выходили на игру с большим желанием победить, чтобы хоть как-то реабилитироваться за плохую игру в группе. Сражались за честь клуба.

‒ Стал ли этот поединок самым памятным, что вы провели в свитере Динамо?

‒ Как это ни странно, но тоже нет. Больше запомнилась первая игра против Бешикташа в Стамбуле. Я тоже играл в основе. В Стамбуле пропустил от португальца Рикарду Куарежмы. Однако счет 6:0 в киевской игре, конечно, такое трудно забыть.

– К сожалению, перед грядущим поединком с Бешикташем на 6:0 точно рассчитывать не приходится. Динамо большинство экспертов, букмекеров и журналистов считают явным андердогом.

– Фавориты противостояния в целом турки, конечно. Разделяю такое мнение. У Динамо нет сейчас преимущества своего поля как минимум. Все поединки так или иначе выездные, есть домашние матчи только формально.

– Ладно, с фактором своего поля ясно. А в игровом плане какие преимущества у Бешикташа?

– У Динамо нет глубины состава, а в распоряжении тренера Бешикташа есть несколько звезд, пусть и списанных с топ-клубов. Я о форварде Анте Ребиче, который в свое время был в Милане, и англичанин Алекс Окслейд-Чемберлен, игравший в Ливерпуле. Опять же, ответный матч, в котором все и будет решаться, состоится в Стамбуле, а какие там фанаты, что ого-го, я почувствовал на себе.

В Украине очень просел уровень нашей Премьер-лиги. Понятно, что виной всему война. Сейчас в Динамо тяжело пригласить кого-то, кто действительно может усилить команду.

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– Но все же определенное усиление у Динамо было – как зимой, так и летом. Кто самый лучший новичок?

– Хорошо, что вернули Андрея Ярмоленко. Он, Сергей Сидорчук Виталий Буяльский, Александр Караваев и Жора Бущан, который тянет и выручает в энный раз – эти ребята сейчас костяк команды. Старая гвардия тянет сейчас Динамо. Но сейчас в команде фактически нет молодых и необкатанных. Николай Шапаренко уже давно не юный, так сказать. Есть уже немало опыта за плечами. Конечно, есть Максим Дячук, Александр Сирота, Константин Вивчаренко еще молодые ребята – однако Сирота уже играл в Лиге чемпионов, Вивчаренко в прошлом сезоне запомнился голом в матче с Фенербахче.

– Что говорят ваши динамовские друзья из Динамо о Мирче Луческу? Его перед ответным матчем с Арисом уже отправили на спортивную заслуженную пенсию, но победили, и слухи стихли.

– Ничего не говорят. Честно. Игорь Суркис сам знает, когда ему стоит попрощаться с Луческу. Не будем ему советовать, что делать и когда. Он – президент, его слово решающее и последнее. Вообще же все эти слухи негативно отражаются на микроклимате в команде.

Однако все сваливать на Луческу тоже не правильно. Неудачные результаты Динамо в прошлом сезоне – это комплекс проблем. И война, и переезды, хотя это не оправдание, и отъезд легионеров. Куча проблем.

Если результата нет, нужно делать выводы, а если выводов нет, значит, на это есть какие-то веские причины. Суркис не враг сам себе. Если Луческу до сих пор у руля, значит, есть на это причины.

– Прогноз от Артура Рудько на первую игру?

– Минимальная победа Динамо. 1:0 или 2:1, – резюмировал 31-летний вратарь в комментарии Українському футболу.

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