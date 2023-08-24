У фанатов Бешикташа праздник. Едва ли не впервые за 36-летнюю историю противостояния с киевским Динамо явным фаворитом считается именно стамбульский клуб. До сих пор "орлам" не удавалось бить "бело-синих" – в 10 матчах украинцы одержали 6 побед и 4 раза сыграли вничью. Суммарный счет – 24:6.

Если бы не война, то вряд ли что-то изменилось бы кардинально. Турецкий футбол нынче в глубоком кризисе. По сравнению с предыдущим сезоном Суперлигу покинули 25% спонсоров, а долги Фенера, Бешикташа, Галатасарая и Трабзонспора приближаются к миллиарду евро – проводить впечатляющие трансферные кампании удается только при поддержке от государства. При этом скандалов с регламентом и организацией чемпионата / клубов еще больше, чем в Украине.

Как следствие, у турок из квалификации ЛЧ может вылететь одна команда (Галатасарай плохо сыграл с Мольде, хоть и победил), а еще три рискуют вылететь из Лиги конференций. Учитывая такую ситуацию, тамошнее руководство позволило участникам еврокубков перенести свои матчи в чемпионате – это прямой ответ на перенос матчей соперников.

И все было бы прекрасно для нас, если бы не назначение Шенола Гюнеша в Бешикташ. "Солнце" (сам так переводится его фамилия) является вторым по возрасту тренером в нынешней Лиге конференций – 71-летний дедушка уступает только 78-летнему Мирче Луческу. И именно этот легендарный коуч превратил Бешикташ в машину.

Под его руководством "орлы" потерпели всего два поражения в 32-х матчах, причем конкретно в 2023-м команда проиграла лишь раз. Если бы не 3:3 с Коньяспором в последнем туре предыдущего чемпионата, то именно Бешикташ занял бы вторую позицию, хотя и она не спасла бы от Лиги конференций. Турецкая Суперлига упала на 20-е место в рейтинге УЕФА, поэтому бронзовый призер может рассчитывать только на одного представителя в квалификации ЛЧ и три в квалификации ЛК.

Кадровые ресурсы Бешикташа демонстрируют огромное преимущество над Динамо в классе и опыте. На воротах – основной кипер сборной Турции, в обороне играют вчерашние футболисты из Вест Хэма, Лестера, Сампдории и Спортинга. Этим летом в атаку подписали Ребича, Окслейда-Чемберлейна и Рашицу, а в целом состав "орлов" стоит 125 миллионов евро (киевляне вдвое дешевле).

Туркам несколько не хватает сыгранности, но в целом Бешикташ находится в грозной форме. Подопечные Шенола Гюнеша легко прошли Нефтчи в квалификации ЛК (3:1, 2:1), а минимальная победа над Карагюмрюком и ничья Пендикспором случились при безумном количестве моментов. Чего только стоят три попадания в стойку.

В тактическом плане "орлы" впечатляют не так сильно, как на трансферном рынке, но конкретно под Динамо их плюсы ложатся идеально. Команда держит довольно высокий темп, интенсивно прессингует, а также выполняет большое количество навесов, кроссов, штрафных и угловых – в предыдущем чемпионате со стандартов больше забивал только Фенербахче. Центрбекам киевлян сегодня будет несладко, но есть и плюсы – в борьбе турки имеют слабенькие цифры.

Чего не скажешь о подопечных Мирчи Луческу. Динамо уверенно побеждало в борьбе Минай и Черноморец, а с Арисом "бело-синие" выиграли все, кроме воздуха. Причем объемы работы колоссальные – в районе 90-100 эпизодов за матч. Наиболее важно, побеждали даже на чужой трети, так что с "бицца-бороцца" проблем не должно возникнуть. Коллектив классно подготовлен в физическом плане.

Это заметно и по прессингу. Здесь история аналогичная – объемы значительные, интенсивность высокая, эффективность тоже мощная. Динамо раскритиковали за поражение от Черноморца, однако у гранда при 51% владения было 82 возврата мяча, причем 23 случились на чужой трети. У одесситов же 29 из 94 потерь оказались низкими.

Это – козырь Динамо в противостоянии со стамбульцами, которым всегда не хватает тактической дисциплины. Впрочем, в эту игру могут играть двое. Даже аутсайдеры УПЛ не боятся прессинговать "бело-синих" персональной опекой, зная о проблемах столичных защитников в билд-апе. Благодаря прессингу голы забивали и Минай, и Черноморец.

Статистика показывает, что на самом деле Динамо виносно уверенно проходят давление. Соперники ограничили количество моментов для гранда, но острых эпизодов все равно было достаточно – тот же матч с Черноморцем должен был завершаться победой в 53% симуляций. Хватит ли этого уровня на Бешикташ?

Противостояние с Арисом из-за особенностей рисунка игры греков точного ответа не дало, но тревога присутствует. Оппоненты знают, что надо блокировать Сироту как единственного футболиста с первым пасом.

Так или иначе, главной проблемой остается работа в обороне. По сути, это даже трудно назвать обороной – просто набор из четырех футболистов, который паникует и ошибается после обычных лонгболов. Даже Оболонь порвала эту защиту обычными пулями вперед, наиграв на 3-4 гола. Паники хватало и с Арисом.

В атаке же у Динамо довольно неоднозначная история. С одной стороны, команда умело создает моменты против интенсивного прессинга и демонстрирует высокие показатели при наличии пространства. Очень сильно помогает приход Ярмоленко – он постоянно открывается в центре, смещается, комбинирует с партнерами и демонстрирует высокую скорость мысли. Рядом с ним расцветают и Буяльский, и Ванат, и даже Кабаев.

С другой стороны, с увеличением силы соперников уменьшается эффективность продвижений. Арис создал колоссальные проблемы, закрывшись в компактном блоке и изолировав таким образом Буяльского – партнеры смогли отдать ему мизерное количество передач, что вылилось в отсутствие нормального продвижения мяча (всего 30 передач в финальную треть и 46 пасов с продвижением).

В ответном матче греки сели ниже. Динамовцы благодаря этому сделали аж 83 передачи в последнюю треть, а количество пасов с продвижением выросло почти до 90. А ведь касаний в штрафной стало меньше (было 21, стало 20) – и это при 120-минутной игре! Данный факт много говорит о конверсии позиционных атак киевлян в остроту.

Моменты против дисциплинированных блоков "бело-синим" даются больше на классе, чем на системном тактическом преимуществе – а в таком футболе Бешикташ сильнее. Проблема тянется еще с молодежного сектора, но это уже предмет другой статьи. Сейчас же важно приготовиться к валидолу с Бешикташем.

Кадровая ситуация

Травмированы: Попов (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Бешикташ

Динамо: Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Бешикташ: Гюнок – Розье, Колли, Амарти, Масуаку – Учан, Хаджиахметович – Булут, Жедсон, Мулека – Абубакар

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают Бешикташ однозначным фаворитом, что и неудивительно. Турки имеют более богатый и опытный состав, они демонстрируют впечатляющую форму в течение года и играют в более мощном чемпионате. Что наиболее важно, "орлы" сильны в вертикальной игре, а с обороной у Динамо колоссальные проблемы. Трудно поверить, что сегодняшняя встреча завершится без пропущенного гола.

Впрочем, коэффициент на триумф Бешикташа не такой уж и низкий – более 2,1. Конторы настороженно смотрят на перспективы подопечных Шенола Гюнеша. В последних матчах были проблемы с реализацией, а в тактическом плане Динамо выглядит даже интереснее. Особенно радует наличие хорошего прессинга и способность выходить из-под него (с переменным успехом).

Турки не блещут дисциплиной, плюс есть вопросы по сыгранности. Едва ли не единственный шанс пройти этот коллектив – сыграть грамотнее и собраннее в командном плане. По силам ли это Динамо? Игра покажет, но определенный оптимизм в данном вопросе присутствует. Именно поэтому мы поставим и на гол "бело-синих", и на отсутствие поражения в сегодняшней встрече.