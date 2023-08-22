Киевский клуб вступает в решающую фазу противостояния за выход в групповой этап третьего по силе еврокубка. Где смотреть первую дуэль с Бешикташем подскажет "Футбол 24".

В четверг, 24 августа, Динамо в рамках квалификации Лиги конференций будет принимать Бешикташ. Встреча состоится в Бухаресте на стадионе Джулешти (ныне – Супербет Арена).

Динамо – Бешикташ: Луческу может получить серьезное усиление на матч Лиги конференций

В прямой трансляции игру можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Динамо. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени, а стартовый свисток даст английский арбитр Даррен Ингленд.

Напомним, чтобы выйти на Бешикташ Динамо пришлось одолеть Арис. В первом поединке победу праздновали греки (1:0), а в ответном матче киевляне на последних минутах перевели игру в овертайм (2:1), и были точнее в серии пенальти.

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