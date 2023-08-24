– Артуре, не знаю, як ви, але я дуже добре пам’ятаю останню гру Динамо проти Бешикташа. Шостого грудня 2016 року було доволі сиро і морозно, особливо в камерній атмосфері фактично порожніх трибун Олімпійського. Якби не чай з невеликою дозою дозволеного допінгу, можна було б і посиніти, як-то кажуть.

– Так-так, було досить холодно. Чи замерз я тоді, навіть і не пам’ятаю. Скоріше ні, ніж так. І погода тоді була жахлива, і настрій перед грою. Всі шанси на вихід з групи Ліги чемпіонів ми розгубили до поєдинку проти Бешикташа. Але, знаєте, перед матчем з турками всі ми хотіли гучно гримнути дверима.

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– Вийшло так, що аж штукатурка з дверних косяків полетіла.

– Що є, то є (сміється). Нам тоді дуже пощастило, що турки швидко залишилися в меншості (Андреас Бек схопив червону вже на 29 хвилині гри, – прим. автора). Хоча там на самому початку Артем Бєсєдін забив, тож ми були вже попереду у грі, а потім Андрій Ярмоленко та хлопці додали ще.

Потім була ще одна червона для Бешикташа (Венсан Абубакар на 56 хвилині, – прим. автора), і вони геть "поплили". Але, повторюсь, ми тоді виходили на гру з великим бажанням перемогти, щоб хоч якось реабілітуватися за погану гру в групі. Бились за честь клубу.

‒ Чи став цей поєдинок найпам’ятнішим, що ви провели у светрі Динамо?

‒ Як це не дивно, але також ні. Більше запам’яталась перша гра проти Бешикташа в Стамбулі. Я тоді теж грав в основі. В Стамбулі пропустив від португальця Рікарду Куарежми. Однак рахунок 6:0 в київській грі, звісно, таке важко забути.

– На жаль, перед прийдешній поєдинком з Бешикташем на 6:0 точно розраховувати не доводиться. Динамо більшість експертів, букмекерів та журналістів вважають явним андердогом.

– Фаворити протистояння загалом турки, звісно. Поділяю таку думку. В Динамо немає зараз переваги свого поля, як мінімум. Всі поєдинки так чи інакше виїзні, маємо домашні матчі лише формально.

– Гаразд, із фактором свого поля ясно. А в ігровому плані які переваги у Бешикташа?

– Динамо не має глибини складу, а в розпорядженні тренера Бешикташа є кілька зірок, нехай і списаних з топ-клубів. Я про форварда Анте Ребіча, який свого часу був у Мілані, та англійця Алекса Окслейда-Чемберлена, який грав у Ліверпулі. Знову ж таки, матч-відповідь, в якому все й буде вирішуватись, відбудеться в Стамбулі, а які там фанати, що ого-го, я відчув на собі.

В Україні дуже просів рівень нашої Прем’єр-ліги. Зрозуміло, що виною всьому війна. Зараз до Динамо важко запросити когось, хто дійсно може підсилити команду.

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– Але все ж певне посилення в Динамо було – як взимку, так і влітку. Хто найкращий новачок?

– Добре, що повернули Андрія Ярмоленка. Він, Сергій Сидорчук Віталій Буяльський, Олександр Караваєв та Жора Бущан, який тягне і виручає в енний раз, ‒ ці хлопці нині кістяк команди. Стара гвардія тягне зараз Динамо. Але зараз у команді фактично немає молодих та необкатаних. Микола Шапаренко вже давно не юний, так би мовити. Має вже чимало досвіду за плечима. Звісно, є Максим Дячук, Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко ще молоді хлопці – проте Сирота вже грав у Лізі чемпіонів, Вівчаренко минулого сезону запам’ятався голом у матчі з Фенербахче.

– Що кажуть ваші динамівські друзі з Динамо про Мірчу Луческу? Його перед матчем-відповіддю з Арісом вже відправили на спортивну заслужену пенсію, але перемогли, і чутки стихли.

– Нічого не кажуть. Чесно. Ігор Суркіс сам знає, коли йому буде слід попрощатися з Луческу. Не будемо йому радити, що робити і коли. Він ‒ президент, його слово вирішальне і останнє. Взагалі ж, всі ці чутки негативно відображаються на мікрокліматі в команді.

Однак все звалювати на Луческу теж не правильно. Невдалі результати Динамо в минулому сезоні – це комплекс проблем. І війна, і переїзди, хоча це не виправдання, і від'їзд легіонерів. Купа проблем.

Якщо результату немає, потрібно робити висновки, а якщо висновків немає, значить на це є якісь вагомі причини. Суркіс не ворог сам собі. Якщо Луческу досі біля керма, значить, є на це причини.

– Прогноз від Артура Рудька на першу гру?

– Мінімальна перемога Динамо. 1:0 чи 2:1, – резюмував 31-річний воротар в коментарі Українському футболу.

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